أظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أسدا وهو يتجول في أحد شوارع باكستان.

وقالت الشرطة الباكستانية، في بيان، إن أسدا هرب من سيارة خاصة وسط ازدحام مروري في مدينة كراتشي بجنوب البلاد، ما تسبب في حالة من الذعر لمدة ساعتين قبل أن يتم الإمساك به.

وجاء في بيان الشرطة، أن مالك الأسد بينما كان ينقله، فر منه في الطريق الرئيسي المزدحم بالمدينة الساحلية، وفق وكالة «سبوتنيك».

ودخل الأسد الهارب إلى داخل قبو في مبنى قريب، بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت.

🟢 In an other News A Lion Spotted Roaming Around at Main Shahra e Faisal Road , Karachi 🤷🦁

Authorities in process to capture it Safely.



Weather Updates PK 2.0 - Jawad Memon / Pakistan Doppler (Former Karachi Doppler) pic.twitter.com/CHsNVbWS6f