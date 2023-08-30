محافظ سوهاج يناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مستجدات مشروعات حياة كريمة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمناقشة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها في 181 قرية، و1123 نجعًا وتابعًا، بعدد 7 مراكز إدارية كمرحلة أولى.

ويأتي ذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، وبحث سبل تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل في مختلف القطاعات لخدمة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة متابعة كل المشروعات التنموية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب حاتم مبارك، والنائبة نانسي نعيم، والنائب نور أبو ستيت، والنائبة رقية الهلالي، أعضاء مجلس النواب، والنائبة رشا إسحق، والنائب مصطفى الشريف أعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع عرض موقف بعض المشروعات بقطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، ورصف الطرق الداخلية، والكهرباء".

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة مع الجهات المعنية بصورة يومية لأعمال تأثيث وفرش وتشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية، والمجمعات الزراعية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

وناقش الاجتماع كذلك بعض ملاحظات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن المرور على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروعات "حياة كريمة"، وكذلك مشروع خط طرد قطر 900 مم الخاص بمحطة رفع صرف صحي رقم (1) بمدينة جرجا، كما ناقش طلب الشركة باستبدال المحولات الكهربائية ذات القدرة المنخفضة بأخرى ذات قدرات أكبر "300 ـ 500" أمبير.

ووجه المحافظ، بحصر جميع الطرق الداخلية بالقرى والتي تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والبدء في تمهيدها وتسويتها فورا تيسيرا على المواطنين.

وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض الطلبات التي تقدم بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتي تهدف إلى خدمة المواطنين في مجالات مختلفة منها الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، والزراعة.

ووجه المحافظ، الجهات المعنية بتلك الطالبات بدراستها والعمل على تلبيتها بما يحقق مصلحة المواطن السوهاجي.