تقارير إعلامية: 400 جندي فرنسي موجودون في الجابون لقيادة مهمة تدريب عسكرية

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن نحو 400 جندي فرنسي موجودون في الجابون، لقيادة عملية تدريب عسكرية إقليمية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن عسكريين فرنسيين، قولهم إن «استيلاء الجيش الجابوني على السلطة لم يؤثر على عملهم»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وفي وقت سابق اليوم، سمع دوي إطلاق نار في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

وأعلن عسكريون في الجيش الجابوني، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

وتعمل العديد من الشركات الفرنسية في الجابون، التي تعد مستعمرة فرنسية سابقة، خاصة في قطاعات التعدين والنقل، من بينها شركة «إيراميت»، والتي أعلنت تعليق أنشطتها في البلاد على خلفية الانقلاب العسكري.

ويذكر أن انقلاب الجابون يأتي بعد نحو شهر من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وقاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، وأطاح برئيس البلاد محمد بازوم.

وشهدت دول غرب إفريقيا، خلال العامين الماضيين، 5 انقلابات أدت إلى تغيير أنظمة الحكم في 5 دول في المنطقة.