محافظ جنوب سيناء: تنفيذ 420 منزلا بدويا بتكلفة نحو 102 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يوجد جهود كبيرة لتحسين مستوى معيشة القبائل البدوية داخل الوديان والقرى بمختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء، برئاسة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وإشراف اللواء وائل مصطفى حسن، رئيس جهاز تعمير سيناء، مؤكدًا أنه جرى إنشاء العديد من المنازل البدوية بتصميمات تتناسب مع عادتهم وتقاليديهم الاجتماعية والعملية، وهذه المنازل كاملة التشطيب.

وأوضح المحافظ في تصريح، اليوم الأربعاء، أن إجمالي مساحة المنزل الواحد 240 مترا، وتم البناء على مساحة 90 مترا، وباقي المساحة حوش وأرصفة وجراچ، ويتكون المنزل من "غرفتين، صالة، مطبخ، حمام"، والمشروع شامل شبكات المرافق من "مياه، صرف، طرق، أعمدة إنارة"، مؤكدًا أن المشروع يتضمن 630 منزلا بدويا بتكلفة إجمالية بلغت 243.452 مليون جنيه، جرى الانتهاء من تنفيذ 420 منزلا بتكلفة 101.952 مليون جنيه، وجارِ تنفيذ 90 منزلا بدويا بتكلفة 66.5 مليون جنيه، إضافة إلى إعادة طرح 120 منزلا بدويا بتكلفة 75 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناجى إبراهيم، مدير عام منطقة تنفيذ جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 420 منزلا بتكلفة 101.952 مليون جنيه، بواقع 30 منزلا بدويا بمنطقة عين سدر التابعة لمدينة رأس سدر بتكلفة 4.8 مليون جنيه، و30 منزلا بدويا بتجمعات قرية فيران التابعة لمدينة أبورديس، بواقع 14 منزلا بتجمع الجوفة، و8 منازل بالعروجية، و8 منازل بسهب بتكلفة إجمالية بلغت 2.8 مليون جنيه.

وتابع، أنه تم الانتهاء من إنشاء 60 منزلا بدويا بمدينة أبوزنيمة، بواقع 30 منزلا بوادي تال، و30 منزلا بمنطقة الكيلو 9 بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه، و60 منزلا بمدينة سانت كاترين بإجمالي تكلفة 13.352 مليون جنيه، بواقع 30 منزلا بمنطقتي السلام والطرفة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، و10 منازل بتجمع الحمامي بتكلفة 1.5 مليون جنيه، و20 منزلا بتجمع المروة بتكلفة 8.352 مليون جنيه.

وذكر أنه تم أنه الانتهاء من تنفيذ 240 منزلا بدويا بمدينة طور سيناء بإجمالي تكلفة 72 مليون جنيه، بواقع 180 منزلا بقرية الجبيل بتكلفة 60.5 مليون جنيه، و60 منزلا بقرية الوادي بتكلفة 11.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جارِ تنفيذ 90 منزلا بدويا بتكلفة 66.5 مليون جنيه، بواقع 30 منزلا بمدينة سانت كاترين بينهم 20 بالشيخ عواد و10 بوادي الغربة بتكلفة 5.5 مليون جنيه، و60 منزلا بدويا بقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء بتكلفة 61 مليون جنيه.