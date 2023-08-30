 وفاة 4 أشخاص وفقدان 48 آخرين إثر أمطار غزيرة اجتاحت جنوب غربي الصين - بوابة الشروق
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وفاة 4 أشخاص وفقدان 48 آخرين إثر أمطار غزيرة اجتاحت جنوب غربي الصين

بكين - قنا
نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 1:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 1:16 م

أعلنت السلطات الصينية اليوم، وفاة أربعة أشخاص وفقدان 48 آخرين جراء أمطار غزيرة اجتاحت الإثنين الماضي محافظة "جينيانغ" في ولاية "ليانغشان" الواقعة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فقد تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة في إحداث دمار في 110 محافظات ومدن وأحياء بالمقاطعة.

وتعرضت البنية التحتية بما فيها مرافق النقل والطاقة والاتصالات والمياه في المناطق المنكوبة لأضرار، وتكبدت المقاطعة خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 95.81 مليار يوان (حوالي 13.38 مليار دولار أمريكي).

كما تكبدت المناطق السكنية خسائر، حيث انهار 40900 منزل، فيما لحقت أضرار جسيمة بـ155500 منزل، وتضرر ما مجموعه 1150 مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض أطفال.

وغالبا ما تشهد مناطق متفرقة من الصين أعاصير وفيضانات تتسبب في مصرع وإصابة العشرات، وانهيار للمباني.

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