مصدر بـ«التعليم»: الانتهاء من تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة خلال أيام

رجح مصدر بوزارة التربية والتعليم انتهاء كنترولات الثانوية العامة من تصحيح امتحانات الدور الثانى خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لاعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وإعلان النتيجة للطلاب من خلال الموقع الرسمى للوزارة.

وأوضح المصدر أن تصحيح الامتحانات يتم إلكترونيا سواء للأسئلة الموضوعية أو المقالية بنفس الطريقة التى تم بها تصحيح امتحانات الدور الأول، وسط تعليمات مشددة للكنترولات بالدقة أثناء عملية التصحيح وتقدير الدرجات حتى يحصل كل طالب على حق، حيث سيحصل الطالب على 50% من درجة المادة فى مواد الرسوب فقط، أما من قام بتأجيل امتحانات الدور الأول بسبب عذر قهرى وأدى فيها الامتحان بالدور الثانى سوف يحصل على الدرجة الفعلية للمادة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2023ــ2024 وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها وتشمل (4) مدارس بالشراكة مع اتحاد الصناعات، (2) مدرسة بالشراكة مع مبادرة «ابدأ»، (4) مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لمجموعة مدارس «we»، و(4) مدارس بالشراكة مع شركاء صناعيين فى قطاعات مختلفة، لافتة إلى أنه تقرر فتح باب الالتحاق حتى 9 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة أن هناك شروطا واجب توافرها فى الطلاب المتقدمين لتلك المدارس، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة ومنها الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

وأشارت إلى توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك بالإضافة إلى التعلم فى بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهنى والشخصى المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب فى المدارس.