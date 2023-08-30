السجن لمتهمين سنة وتغريمهما 10 آلاف جنيه لاتجارهما في المخدرات بسوهاج

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة متهمين بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، لإحرازهما جوهرا مخدرا بقصد الاتجار، بدائرة مركز طما في سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعتين إلى شهري مارس ومايو الماضيين، بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة لكل من "ع . م، عامل" "م.أ، عامل"، تهمة إحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات بحوزتهما، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.