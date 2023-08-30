إعصار ساولا يضرب تايوان قبل أن يتوجه إلى هونج كونج

استطلاع: 8 من بين كل 10 من الهنود نظرتهم إيجابية تجاه رئيس الوزراء مودي

مؤلف دراما سوتس الأمريكية: العائلة المالكة كانت تبدي رأيها أحيانا في العمل الذي تشارك فيه ميجان ماركل