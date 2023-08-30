رئيس نيجيريا: نعمل مع زعماء إفريقيا للرد على انقلاب الجابون

قال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، اليوم الأربعاء، إنه يعمل بشكل وثيق مع الزعماء الأفارقة الآخرين بخصوص كيفية الرد على الانقلاب العسكري في الجابون.

وأدان تينوبو الذي يتولى أيضًا رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بشدة الانقلاب العسكري في الجابون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف تينوبو أنه يراقب عن كثب و"بقلق عميق" التطورات في الجابون فيما يخص الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد و"الوباء الاستبدادي الذي يبدو أنه ينتشر في أجزاء مختلفة من القارة".

وأردف: "يجب ألا نسمح أبدا لقارتنا العظيمة بالاندثار من خلال الالتزام بسيادة القانون والقرارات الدستورية ووسائل حل الخلافات الانتخابية".

وصباح الأربعاء، أعلنت مجموعة عسكريين عبر التلفزيون الحكومي، السيطرة على السلطة بالجابون، بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس على بونجو بولاية ثالثة، وإلغاء الانتخابات "المزورة" التي جرت السبت، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

والجابون أحدث دولة تشهد انقلابًا عسكريًا هو الثالث خلال 3 سنوات في إفريقيا بعد النيجر في 26 يوليو الماضي، ومالي عام 2022، ما آثار موجة من المواقف الدولية التي أعربت في غالبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة.