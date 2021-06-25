مصرع فتاة ووالد زوجها غرقا في مياه البحر غربي الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، بالتنسيق مع 5 من غواصين الخير في الإسكندرية، مساء الثلاثاء، جثة شخص، يبلغ من العمر 54 عامًا، فيما تتواصل أعمال البحث عن "زوجة نجله" وتدعى "سلمى" تبلغ من العمر 26 عامًا؛ وذلك بعد أن لقيا مصرعهما غرقًا بمياه البحر في شاطئ قرية "س" السياحية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغًا من أمن القرية السياحية بتعرض شخصين للغرق، حيث تلقفتهما أمواج البحر أثناء نزولهما للسباحة في المياه مع أسرتهما، عقب صلاة العشاء، قضاءً لعطلة الصيف، وتم انتشال جثة "الحمى" وجارٍ البحث عن "زوجة الابن" باستخدام كشافات الإضاءة الليلية.

وبانتقال الشرطة، وقوات الإنقاذ النهري، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين صحته، حيث غرقت "الفتاة، وحماها"، فتم نقل الجثة التي تم انتشالها إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة تمهيدًا لتسليمها إلى أسرتها، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.