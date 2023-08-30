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حمزة نمرة يروج لأغنية مرايات بطريقة مبتكرة


نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 7:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 7:08 م

ابتكر المطرب حمزة نمرة طريقة وأسلوب ترويج لأحدث أغانيه "مرايات" المقرر طرحها مساء اليوم.

فقد طرح سؤالا على متابعي حسابه الرسمي بموقع x أو تويتر سابقا، منذ يومين، قال فيه: لو خيروك بين إنك تحقق حلمك، بس هاتخسر ناس غالية عليك، وبين إنك تضحي بحلمك عشان يفضلوا جنبك، تختار إيه؟

وبعد أن انهالت عليه الإجابات، خرج نمرة لجمهوره منذ دقائق، ونشر تغريدة جديدة قال فيها: "فاكرين السؤال اللي سألته من يومين؟.. شكراً لكل اللي جاوب من قلبه، لكن أتمنى تسمعوا أغنية النهاردا (مرايات)، ونشوف لسه إجاباتنا زي ما هي ولاّ اتغيرت".

يذكر أن حمزة نمرة طرح الأسبوع الماضي أغنية "عالم كدابة" من كلمات حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

https://twitter.com/HamzaNamira/status/1696911309042807003?t=QenesOg59mJ1NaHCBujBMg&s=19

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