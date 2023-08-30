وفاة شرطي بريطاني بعد أن صدمه قطارأثناء مساعدته لرجل هالف على القضبان

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أعلنت شرطة نوتينجهامشاير البريطانية اليوم الثلاثاء أن شرطيا توفي بعد أن صدمه قطار فيما كان يسعى لإنقاذ رجل عالق بين القضبان.

وتعرض السيرجنت جراهام سافيل، وهو ضابط استجابة لحالات الطوارئ لدى مركز شرطة نيوآرك، لجروح خطيرة بعدما صدمه قطار في بالدرتون، في 24 أغسطس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتم نقل رجل الشرطة /46 عاما/ إلى مركز "كوينز ميديكال سنتر" وتوفي اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقالت قائدة قوات الشرطة كيت ماينيل: "إن اليوم هو يوم حداد لعائلة الشرطة بأكملها".

وأضافت: "كان جراهام زميلا يحظى باحترام جم ومحبة كبيرة وجاءت وفاته خلال أداء الواجب كصدمة كبيرة لنا جميعا".