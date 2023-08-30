عقد فرع منظمة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء تثقيفي لرواد مسجد "أبو قديرة"، بمنطقة السنوسية، بمدينة مرسى مطروح، عقب صلاة المغرب، تحت عنوان" المفهوم الخاطئ للجهاد وطرق مواجهته" .

وأكد الشيخ سامي عبيد، مدير شئون الإدارات بأوقاف مطروح، وعضو المنظمة، أن الجهاد ليس مفهوماً مرتبطا بالدين الإسلامي في أساسه، بل هو خاصية صراع الأديان التي تطورت إلى فكرة الجهاد ظهرت أساسا مع الأديان السماوية أو التوحيدية الثلاثة.

وتحدث الشيخ إبراهيم محفوظ، مدير إدارة أوقاف غرب مطروح، وعضو المنظمة، عن "الجهاد الافتراضي''، والذي يهتم فيها بالخطاب الجهادي في الميديا ووسائل التواصل الحديثة والتقنيات الرقمية بشكل عام، واعتبر أن ظاهرة الجهاد مرتبطة بالممارسات التواصلية الحديثة، وما توفره الشبكات العالمية من إمكانيات مهمّة أضحت لها القدرة على صنع أنماط من التفاعل والانفعال.

وأعقب اللقاء حوار مفتوح مع رواد المسجد حول الندوة مطالبين بعقد العديد من تلك اللقاءات التوعوية لتحصين الشباب والبسطاء من تلك الجماعات المتطرفة.