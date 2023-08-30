أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، استنادا إلى بيانات مؤقتة أن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض بشكل طفيف إلى 6.1% في أغسطس الجاري.

كان معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 6.4% في يونيو الماضي ثم انخفض بعد ذلك إلى 6.2% في يوليو الماضي.

وقال المكتب إن من المرجح أن يكون معدل التضخم ارتفع من يوليو إلى أغسطس بنسبة 0.3%.

يذكر أن التضخم المرتفع يعرقل استهلاك الأفراد حيث إنه يقلل من القوة الشرائية لليورو.

وكانت أسعار الطاقة والمواد الغذائية على وجه الخصوص ارتفعت بقوة في الشهور الأخيرة منذ وقوع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل ملحوظ جزئيا على أساس سنوي في أغسطس الجاري أيضا. ووفقا للحسابات الأولية للمكتب ارتفعت أسعار المواد الغذائية في غضون عام بنسبة 9%، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 11% في يوليو وإلى 13.7% في يونيو.

في المقابل، سجلت أسعار الطاقة في أغسطس الجاري ارتفاعا بنسبة 8.3% مقارنة بنفس هذا الشهر من العام الماضي فيما كانت هذه النسبة وصلت إلى 5.7% في يوليو الماضي.

وتبذل الحكومة الألمانية جهودا من أجل تخفيف الأعباء حيث طبقت برنامجا بأثر رجعي يعود إلى يناير الماضي للتخفيف من حدة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة عن بُعْد.

كان معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي وصل إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عندما بلغ 8.8% في خريف عام 2022، وها هو معدل التضخم يبتعد في الوقت الراهن بقدر جيد عن هذا المستوى القياسي.