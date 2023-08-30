المغرب: نتابع عن كثب التطورات في الجابون ونؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار هناك

قالت وزارة الخارجية المغربية، إن «المملكة تتابع عن كثب تطور الوضع في جمهورية الجابون»، مؤكدة «أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته».

وأضافت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس – تويتر سابقًا»، مساء الأربعاء، أن «المغرب يثق في حكمة الأمة الجابونية، وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية، للسير قدما نحو أفق يتيح العمل من أجل المصلحة العليا للبلد، وصون المكتسبات التي تحققت والاستجابة لتطلعات الشعب الجابوني الشقيق».

وفي أول ظهور له بعد إعلان ضباط الاستيلاء على السلطة عبر التلفزيون الرسمي، دعا الرئيس الجابوني علي بونجو، المواطنين إلى التعبير عن الغضب ورفض الانقلاب عليه.

ونشر الفيديو بعد ساعات من إعلان ضباط من الجيش استيلاءهم على السلطة، الأربعاء، بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات فوز بونجو بولاية ثالثة.

وظهر الضباط على شاشة التلفزيون خلال الليل، لإعلان إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة، وقالوا إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

وخرج المئات إلى شوارع العاصمة ليبرفيل، للاحتفال صباحا بعد الإعلان الذي بثه التلفزيون والذي بدا أنه صور من القصر الرئاسي وفقا للقطات تلفزيونية. وفي بيان آخر على التلفزيون الرسمي، قال ضباط الجيش إنهم احتجزوا بونجو الذي تولى السلطة في 2009 خلفا لوالده عمر بونجو بعد أن ظل يحكم البلاد منذ عام 1967.