بوتين مهنئا لوكاشينكو بعيد ميلاده: روسيا وبيلاروس سوف تتغلبان معا على أي صعوبات

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أثناء تهنئته لنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بعيد ميلاده، عن ثقته في أن البلدين سيكونان قادرين على التغلب على أي صعوبات من خلال الجهود المشتركة.

وجاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين والتي نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاربعاء: "المحترم، ألكسندر جريجويفيتش (لوكاشينكو)، أهنئكم من القلب بعيد ميلادكم. لسنوات عديدة، كنتم تعملون بلا كلل من أجل مصلحة الشعب البيلاروسي الشقيق، وتتبعون خطا ثابتا نحو التنمية الشاملة للعلاقات الودية بين بلدينا".

وتابعت البرقية: "أنا متأكد بصدق وواثق من أننا نستطيع بجهود مشتركة التغلب على أي صعوبات وضمان زيادة تطوير التعاون الروسي البيلاروسي المتعدد الأوجه، بما في ذلك بصيغة دولة الاتحاد".

وتمنى بوتين للرئيس لوكاشينكو الصحة والسعادة والرفاهية والنجاح في أنشطته الحكومية.

جدير بالذكر أن لوكاشينكو ولد في 30 من أغسطس عام 1954، ويبلغ من العمر اليوم 69 عاما.