سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

قالت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، مساء اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «يونهاب» للأنباء في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأمس الثلاثاء، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى تعزيز القوات البحرية، أثناء زيارته لقيادتها، بينما ندد بتعزيز كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تعاونها العسكري الثلاثي، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

وجاءت زيارة كيم، متزامنة مع يوم البحرية في كوريا الشمالية، بعد أيام من زيارته لوحدة بحرية حيث تفقد خلالها اختبار صاروخ كروز على متن سفينة حربية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، في تقرير لها باللغة الإنجليزية، عن كيم قوله إن «تحقيق النجاحات في التطوير السريع للقوة البحرية أصبح قضية ملحة للغاية، في ضوء المحاولات العدوانية الأخيرة للأعداء وطبيعة الأعمال العسكرية».

ودعا كيم البحرية إلى الحفاظ على الاستعداد للحرب، قائلًا إن «تعزيز التعاون الأمني بين سول وطوكيو وواشنطن، جعل المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية أكثر المياه غير المستقرة مع خطر نشوب حرب نووية».

وانتقد أيضًا زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووصفهم بـ«زعماء العصابات»، في انتقاد واضح لأول قمة قائمة بذاتها في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند، في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان الزعماء الثلاثة قد توصلوا إلى سلسلة من الاتفاقات خلال القمة، بما في ذلك الالتزام بالتشاور مع بعضهم البعض على وجه السرعة في حال وجود تهديدات مشتركة، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة سنوية، ومواصلة التعاون المعزز في مجال الدفاع الصاروخي الباليستي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.