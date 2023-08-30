استطلاع: 8 من بين كل 10 من الهنود نظرتهم إيجابية تجاه رئيس الوزراء مودي

خلص استطلاع لمركز بيو للأبحاث إلى أن 8 من بين كل 10 هنود ينظرون لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بصورة إيجابية، كما أن معظمهم يعتقدون أن النفوذ العالمي للهند تعاظم خلال الأعوام الأخيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الاستطلاع خلص إلى أن 55% ينظرون بصورة إيجابية لمودي، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 2014، ويسعى لتولى منصبه لفترة ثالثة خلال الانتخابات المقررة الصيف المقبل. وأعرب نحو خمس من شاركوا في الاستطلاع فقط عن آراء سلبية تجاه مودي، بحسب التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء قبل قمة قادة مجموعة العشرين المقررة في نيودلهي الشهر المقبل.

وقال مركز بيو "من المرجح بصورة أكبر أن يقول الذين يدعمون الأحزاب الحاكمة في التحالف الديمقراطي الوطني أن نفوذ الهند يتصاعد"، في إشارة إلى الائتلاف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا الذي يترأسه مودي.

وأضاف المركز "من المرجح بصورة أكبر أن يرى الرجال أيضا أكثر من النساء أن قوة الهند تتعاظم على المسرح العالمي".