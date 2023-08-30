 الشرطة النيجيرية تلقي القبض على 200 رجل يشتبه فى ممارستهم المثلية الجنسية - بوابة الشروق
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الشرطة النيجيرية تلقي القبض على 200 رجل يشتبه فى ممارستهم المثلية الجنسية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 12:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 12:27 ص

قالت الشرطة النيجيرية إنها ألقت القبض على 200 رجل يشتبه في ممارستهم المثلية الجنسية ،وذلك بعد تنظيم حفل زفاف لمثليين في فندق بالقرب من مدينة واري الساحلية في ولاية دلتا جنوبي البلاد.

وذكرت تقارير أن الشرطة داهمت الفندق. وقال المتحدث باسم شرطة الولاية برايت إيدافى، إن غالبية الرجال الذين حضروا الحفل كانوا يرتدون "ملابس نسائية".

كما ألقي القبض على رجلين يرتديان زي العروس والعريس.

وأضاف ايدافي أنه سيجري توجيه اتهامات رسمية للمعتقلين عند استكمال المزيد من التحقيقات.

وكانت نيجيريا قد أصدرت قانونا في عام 2014 يحظر اقتران أصحاب الجنس الواحد مع بعضهم البعض كشركاء حياة أو زواجهم،ويواجه الأشخاص الذين يخالفون القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما .

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