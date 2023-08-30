محمد سلماوي يكشف كيف أنقذت 10 دقائق حياة نجيب محفوظ بعد محاولة اغتياله

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، إن «محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ في عام 1994، كانت لحظة قاسية جدًا»، مشيرًا إلى تلقيه وقتها اتصالًا هاتفيًا من مساعد رئيس التحرير بالأهرام، يبلغه فيه بضرورة كتابة خبر سريع عن الحادث الذي وقع.

وأضاف «سلماوي»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه لم يكن يعلم تفاصيل الحادث، معقبًا: «شرحوا لي تفاصيل محاولة الاغتيال، وقالوا لي إنه يتلقى العلاج في المستشفى، قلت لهم سأكتب حالا، وأمسكت الورقة والقلم وحاولت أكتب».

ونوه أنه لم يستطع كتابة شيء لأن القلم كان يرتعش في يده، قائلًا إنه اتصل مرة أخرى بجريدة الأهرام، لكنها لم تمتلك المعلومات الكاملة عن الأمر.

وذكر أنه أول كاتب يدخل إلى نجيب محفوظ بعد الحادث في غرفته بمستشفى الشرطة، منوهًا أن الزيارة كانت ممنوعة وقتها.

وأكمل: «التقيت مسئول الخدمات الصحية في وزارة الداخلية وسألته عن حالته، وأخبرني بأنه سيجيبني فور خروجه من العناية المركزة، وعندما خرج قال لي أنني بإمكاني الدخول، لأن محفوظ طلب يشوفك، ودي حاجة هتريحه نفسيا، لكن مسموح لك بـ3 دقائق فقط».

ولفت إلى أن «محفوظ» خرج من العملية الجراحية وكان يضحك بأعلى صوته، معقبًا: «كان بيقول لي أهلا وسهلا بصوت عالٍ، وكأني رايح له في ظروف عادية».

وأشار إلى أن الأديب الكبير حكى له تفاصيل محاولة الاغتيال بالكامل، قائلًا إن «المحاولة وقعت أمام منزل محفوظ في العجوزة، أثناء توجهه مع صديقه الطبيب إلى لقاء الأصدقاء المعتاد يوم الجمعة».

واستطرد: «الحادث وقع في سيارة نجيب محفوظ، إذ تم ضربه في رقبته، فدخل الدكتور صديق نجيب محفوظ مستشفى الشرطة وهي قريبة من منزل نجيب محفوظ، وما أنقذ حياته أنه خلال 10 دقائق أو أقل من الواقعة دخل غرفة العمليات».

وروى أن «الأديب الراحل كان يعتقد بأن الشخص الذي حاول اغتياله يرغب في السلام عليه أو توقيع أوتوجراف، لكنه فوجئ بحمله لخنجر وطعنه به في رقبته».

وأكمل: «قال لي إنه شعر كأن وحشا نشب أظافره في رقبته، وسالت دماؤه، وهرب الشخص الذي هاجمه، ولحسن الحظ كان في صحبة نجيب محفوظ صديقه الطبيب وأدرك أن الشريان كان في حاجة إلى تعامل طبي سريع، وخلال دقائق دخل غرفة العمليات».

وواصل: «نفس الشخص الذي تعدى على نجيب محفوظ ذهب رفقة صديق له إلى بيت نجيب محفوظ قبل تنفيذ محاولة اغتيال بيوم، حيث ضربا الجرس وكان بحوزتهما ورد وشوكولاتة وكان أحدهما يرتدي العقال، وكان في حوزتهما خنجر ومسدس، لكنه لم يكن موجودا، وأخبرتهما زوجة نجيب محفوظ بأنه سيذهب في اليوم التالي في تمام الساعة الخامسة إلى لقاء الأصدقاء، دون أن تعلم عنهما أي شيء، وبالفعل حدثت الواقعة في اليوم التالي، ونشرت كل تلك التفاصيل في الأهرام كأول حديث لنجيب محفوظ بعد حادث الاغتيال الفاشلة».