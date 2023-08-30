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هنأت الفنان سلوي عثمان والدها الفنان عثمان محمد علي، بعد تكريمه في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"من مصر"، عبر قناة "CBC”، مساء الثلاثاء، أن والدها يستحق الجائزة بناءً على مشواره الفني الكبير، لافتة إلى تلقيها نصائح من الوالد عبر مشوارها الفني والدرامي الممتد.

واستكملت الإشادة قائلة: ": "اكتسبت الموهبة الفنية من والدي، وهو ملتزم للغاية في أعماله الفنية، وعنده صدق في الأداء.. وإتقان الدور، وموهبة كبيرة".

وأكدت أن والدها لم يعاتبها على اختيارها لأي عمل فني، متابعة: "والدي لم يعتب عليّ في أي عمل فني.. بل يشجعني ويقولي برافو".

وذكرت أنها تختار أدوارها الفنية القريبة إليها وبدقة شديدة، وتحب الأدوار التي قدمتها ولكنها تندم على عمل فني واحد قدمته، ولم تذكر اسمه.