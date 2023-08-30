المخرج محسن رزق يُشيد بفيلم أولاد حريم كريم

أشاد المخرج محسن رزق بفيلم "أولاد حريم كريم" على حسابه الرسمي بفيسبوك، وهنأ صناع الفيلم.

وكتب رزق: "مليوووووووون مبروووووك لكل اسرة فيلم اولاد حريم كريم .. فيلم راقي جدا خفيف لذيذ بسيط مبهج وممتع جدا استمتعت جدا".

واستكمل: "مليوووووووون مبروووووك للنجمة داليا البحيري، عاملة شغل حلو قوي قوي والشخصية لذيذة جدا ومؤثرة جدا ولها طلة من اول ظهور ليها علي الشاشة تنبسط جدا تستحقين الخير كفاية قلبك اللي كله خير لكل الناس".

وأضاف: " عودة جميلة يا ديدي لشاشة السينما واتوقع ان شاء الله ادوار جديدة متميزة في الفترة القادمة".

وأشاد المخرج محسن رزق أيضًا بكل أبطال العمل فكتب: "مليوووووووون مبروووووك لكل نجوم الفيلم.. مصطفي قمر عسل قوي وواضح طاقة الحب اللي طالعه منه لكل الناس

بشري عسولة واندمجت مع حريم كريم بسرعة وعملت حالة جميلة قوي وكمان غنت غنوة حلوة قوي، خالد سرحان موتني من الضحك يا فنان مفيش زيك اتنين هايل يا خلود سكر والله العظيم ويكفي اخلاقك وحبك لكل زملائك، عمرو عبد الجليل سهل يضحكك من قبل مايتكلم، بسمة وعلا غانم حلوين جدا جدا وكانوا واحشنا علي شاشة السينما، والشباب كلهم بصراحة تحفة هايلين، هما فاكهة الفيلم كلهم متميزين، تيام مصطفى قمر ...إيه الجمال ده رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن.. بصراحة اديتوا طاقة كبيرة جدا للفيلم ".

وهنأ أيضًا رزق مؤلفة الفيلم الكاتبة زينب عزيز، ومخرج الفيلم المخرج على إدريس، وختم رزق ما كتبه على حسابه الرسمي بفيسبوك بـ"اتفرجوا على الفيلم فيلم عائلي مبهج جدًا".

الجدير بالذكر أن المخرج محسن رزق هو مخرج مسرحية "سيدتي أنا" والتي تُعرض على المسرح القومي، وبطلتها الفنانة داليا البحيري، وفاز العرض بجائزة أفضل عرض مسرحي من المهرجان القومي في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان عادل إمام، كما فاز مخرج العرض بجائزة أفضل مخرج مسرحي من نفس المهرجان