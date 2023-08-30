Google Meet تتيح ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي أثناء الاجتماعات

أعلنت شركة جوجل عن إضافة مجموعة من الميزات المتقدمة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى خدمة مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت Google meet.

ووفقا للشركة، قامت جوجل بتزويد خدمة Google Meet بمساعد الذكاء الاصطناعي (Duet AI). هذا المساعد سيشارك في المكالمات والاجتماعات لتمكين المستخدمين من الاستفادة من ميزات مبتكرة.

ويتيح مساعد (Duet AI) للمستخدمين حضور الاجتماعات نيابةً عنهم في حال انشغالهم، ويقوم تلقائيا بتوليد نصوص تلخيصية للنقاط التي يرغب المستخدمون في مناقشتها أثناء الاجتماع، وتكون تلك النقاط مرئية لجميع الحاضرين ليتمكنوا من مناقشتها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمساعد (Duet AI) إنشاء ملخصات للاجتماعات للرجوع إليها لاحقًا، ويمكنه تدوين الملاحظات، والتقاط مقتطفات فيديو في الوقت الفعلي، ثم إرسالها إلى كافة الحاضرين بعد انتهاء الاجتماع.

وفي حالة التأخر في الانضمام إلى الاجتماع، يمكن للمساعد الذكي إنشاء ملخص سريع لما دار في الاجتماع قبل الانضمام إليه.

ويستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد اكتشاف اللغات الأجنبية أثناء الاجتماع، وتقديم ترجمة فورية في الوقت الفعلي، وتدعم هذه الميزة حتى الآن 18 لغة .

ويعمل مساعد (Duet AI) في Google meet على تحسين جودة الصورة أثناء المكالمات من خلال تحسين المظهر العام ورفع جودة الصوت والإضاءة.