إيطاليا: سنبحث ملف الهجرة مع شمال أفريقيا ونشرك أوروبا به

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنها ستبحث ملف الهجرة مع شمال أفريقيا وستشرك به أوروبا، وذلك بحسب ما أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الاربعاء.

ومن ناحية الزيارات والاتصالات الدولية لمعالجة قضية الهجرة، قالت ميلوني: "أكرس جزءا كبيرا من طاقاتي لهذا الأمر. أعتقد، بل أنا مقتنعة بأن الطريقة الوحيدة لمواجهة المشكلة بشكل هيكلي هي مناقشتها مع بلدان شمال أفريقيا".

وكررت رئيسة الحكومة في مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) اليوم الأربعاء، التركيز على الحاجة إلى "إشراك أوروبا ككل، وهناك تغيير في الوتيرة لأن الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، عبر طرق البحر المتوسط أولا، ​​ومن ثم كيفية توزيع المهاجرين"، بينما "تم خلال الأعوام الماضية، مناقشة هذا الجزء الأخير فقط".

وأشارت ميلوني إلى أن "المهمة هائلة وطويلة، والتي ستثبت في النهاية أننا على حق"، ولكن "في هذه الأثناء نواجه ضغوطا هائلة، وأنا أفهم أن الإيطاليين يطلبون إجابات فورية، لهذا السبب قررت تطبيق مرسوم كوترو بالكامل، إذ سنضع قواعد جديدة بشأن مسألة عمليات الإعادة إلى الوطن، لكنني أعتقد أننا بحاجة لمزيد من التنسيق في الحكومة، على الصعيدين الوطني والدولي".

وخلصت رئيسة مجلس الوزراء قائلة: "لقد قمت يوم الاثنين الماضي بالدعوة إلى عقد اجتماع دائم للجنة الأمن العام".

يذكر أن "مرسوم كوتْرو" يحتوي على أحكام عاجلة بشأن منح تأشيرات دخول إلى التراب الوطني الإيطالي بصفة قانونية للعمّال الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية .