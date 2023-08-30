 المنتخب الأمريكي يحقق العلامة الكاملة بانتصاره الثالث في مونديال السلة - بوابة الشروق
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المنتخب الأمريكي يحقق العلامة الكاملة بانتصاره الثالث في مونديال السلة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 4:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 4:15 م

واصل المنتخب الأمريكي انطلاقته الرائعة في بطولة كأس العالم لكرة السلة، وحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، بالفوز على نظيره الأردني 110-62 اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة، المقامة حاليا في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وحقق المنتخب الأمريكي العلامة الكاملة في طريقه للدور الثاني (دور الستة عشر)، ليؤكد عمليا أنه أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب العالمي رغم غياب عدد من نجومه عن هذه البطولة.

وكان المنتخب الأمريكي ضمن التأهل للدور الثاني قبل مباريات هذه الجولة، ولكن الفوز في مباراة اليوم، سيمنح الفريق فرصا أفضل للمنافسة بقوة على لقب البطولة.


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