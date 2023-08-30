تراجع معدل المواليد والخصوبة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي خلال 2022

أظهرت بيانات في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تراجع معدل المواليد والخصوبة لمستوى قياسي خلال عام 2022، مما يشير لتوجه خطير بالنسبة لنمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الاحصاء أظهرت أن نحو 249 ألف رضيع ولدوا خلال عام 2022، بانخفاض بواقع 11 ألف رضيع مقارنة بعام 2021.

وتعد هذه أول مرة يتراجع فيها عدد الرضع لأقل من 250 ألف رضيع منذ أن بدأ المكتب في جمع البيانات المتعلقة بالمواليد خلال عام 1970.

وتراجع معدل الخصوبة إلى مستوى منخفض جديد بلغ 0.78 خلال عام 2022، وهو أقل من معدل 2.1 الذي من شأنه أن يبقي على تعداد سكان كوريا الجنوبية مستقرا عند 51 مليون نسمة.

وفيما يتعلق بتوجه الزواج في سن متقدم، أوضحت البيانات أن نسبة الأمهات اللاتي أنجبن عند سن الـ35 أو أكثر بلغت 35.7% بارتفاع بواقع 0.6% مقارنة بعام 2021.

وتمثل هذه النسبة ارتفاعا كبيرا مقارنة بعام 2012 عندما بلغت النسبة 18.7%.