تراجع فائدة القروض الاستهلاكية في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الأربعاء تراجع معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي أبقى فيه البنك على أسعار الفائدة دون زيادة في اجتماعه الأخير، مع تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ الاقتصاد.

وذكر البنك المركزي أن متوسط سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية الجديدة تراجع خلال الشهر الماضي إلى 11ر5% مقابل 17ر5% في الشهر السابق.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية لجنوبية للأنباء إلى قرار البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الحالي بتثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر3% للشهر الخامس على التوالي، حيث يقيم الموقف في ضوء تباطؤ لاقتصاد وتراجع التضخم.

يذكر أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في اجتماعات فبراير وأبريل ومايو ويوليو الماضية أيضا، بعد أن رفع سعر الفائدة 7 مرات متتالية منذ أبريل 2022 وحتى يناير الماضي.

وارتفعت فائدة القروض الاستهلاكية في الشهور السابقة نتيجة الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة الرئيسية.

في الوقت نفسه خفضت البنوك الفائدة على الودائع خلال الشهر الماضي إلى 68ر3% مقابل 69ر3% في الشهر السابق.