سكرتير عام البحيرة يناقش نماذج المطابقات في التصالح على المباني المخالفة

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بحضور أعضاء لجنة الهيئة الهندسية، ومكتب تراخيص الهيئة الهندسية بالبحيرة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المراكز التكنولوجية، ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

وتم خلال الاجتماع عرض أهم النقاط الأساسية والإجراءات التي يجب اتباعها في تراخيص البناء وعمل المطابقات الخاصة بنماذج التصالح، والبروتوكول الخاص بين المطارات والهيئة الهندسية في التراخيص الخاصة، وكذا المخالفات في هذا النطاق.

كما تم فتح باب النقاش والاستفسارات عن أهم المعوقات التي تواجه منظومة البناء، ونماذج المطابقات في التصالح على المباني المخالفة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، اهتمام الدولة بمنظومة البناء والتصالحات على المباني المخالفة للتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى جهود محافظة البحيرة في التصدي بكل حزم لكل مخالفات البناء.

فيما تم استعراض جهود فرق المتغيرات المكانية والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف كافة.

كما وجه أعضاء لجنة الهيئة الهندسية بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر لإزالة أي تعديات في المهد، كما وجهوا بضرورة حسن استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية، والعمل على سرعة حل المشكلات والشكاوي الخاصة بهم.