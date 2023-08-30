عضوة بمجلس الدولة في ليبيا: لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل يستوجب إسقاط الحكومة

قالت أمينة عمر المحجوب، عضوة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن لقاء وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي يستوجب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الثلاثاء "على المجلسين (النواب والدولة) أن يسحبا الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة، وإسقاط هذه الحكومة وإبعادها عن الساحة السياسية في ليبيا مطلقا".

وأعربت عن اعتقادها بأن الأمر يحتاج إلى إرادة قوية من المجلسين، مضيفة "عليهم أن يقفوا وقفة جادة تجاه هذا اللقاء ومخرجاته وأهدافه. عليهما أن يقفا موقفا قويا".

وتفجرت الأزمة بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد الماضي عن لقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وقال كوهين إن لقاءه مع المنقوش "الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين".

لكن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قالت إن لقاء المنقوش مع كوهين كان "لقاء عارضا غير رسمي وغير مُعَد مسبقاً أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي". وأكدت في بيان أن اللقاء "لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ وغير قابل للتأويل واللبس".

وأكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة رفض حكومته "التطبيع" مع إسرائيل. ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر حكومي القول إن الدبيبة أقال المنقوش.

غير أن عضوة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا استبعدت تماما أن تكون المنقوش قد أقدمت على هذا اللقاء من دون علم الحكومة.

وقالت "لا أظن أن السيدة نجلاء المنقوش قد قامت بهذا اللقاء بعدم علم الحكومة بذلك، بل بالعكس الحكومة لديها اليد الطولى في هذا

اللقاء، بل قد تكون هي من أسس لهذا اللقاء".

وأضافت "لا أظن أن وزير الخارجية يقوم بلقاء مع وزير آخر نظير له من دون علم الحكومة".

ووصفت عضوة مجلس الدولة ما قامت به المنقوش بأنه أمر "مستهجن" وغير مبرر و"لقاء مجرم قانونا".

كما اعتبرت أن إقالة المنقوش "تحصيل حاصل".

"فساد مالي وإداري"

وقالت المحجوب إن أداء الحكومة "هزيل أصلا، والحكومة ضائعة فعلا"، مضيفة أن "الجميع يشهد للحكومة بالفساد المالي والإداري".

وأعربت عن اعتقادها بأن بقاء الوزراء الحاليين في المشهد السياسي "هو تأييد لما قامت به وزيرة الخارجية (المنقوش) من فعل مجرم قانونا".

وفي إشارة إلى الاحتجاجات في الشارع الليبي عقب لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي، قالت المحجوب "الغرب الليبي قائم

ولم يقعد منذ تاريخ الإعلان عن هذا اللقاء إلى هذه اللحظة".

وأضافت "الشعب الليبي غاضب بالكامل؛ بكل أطيافه، بكل توجهاته السياسية".

وعقد مجلس النواب جلسة طارئة أمس لمناقشة اللقاء الذي تسبب في انتقادات واحتجاجات واسعة داخل ليبيا، داعيا إلى إجراء تحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن التواصل مع إسرائيل ومحاسبة المشاركين في ذلك.