ضبط مخالفات بالمخابز ومحلات البقالة في حملة مكبرة بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، وأسفرت الحملة عن ضبط 5000 كيلو جرام زبيب منتهي الصلاحية.

كما تم ضبط 200 عبوة بمحل بيع سجائر بعرضه للبيع زيوت سجائر مسرطنة، وغير صالحة للاستهلاك نظرا لخطورتها على الصحة العامة، ومهربة وغير مطابقة للمواصفات القياسية معمليا والمصنعة من ماده الجلسرين الخام.

فيما تم ضبط محل أدوية بيطرية لحيازته وعرضه 73 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية من واقع تاريخ الانتهاء المدون عليها.

وتم ضبط محل بقالة لعرضه 1000 كيس حمص مقشر بدون فواتير يشتبه في صلاحيته، وضبط مصنع منظفات بحوزته تنك مملوء بكمية 1000 لتر معطر جو غير مدون عليه أي بيانات ومجهول المصدر.

فيما تم ضبط بقال تمويني لاستيلائه على سلع تموينية، وحصص تقدر بمبلغ مالي وقدره 18 ألفًا و180جنيها بغرض الاستيلاء على أموال الدعم دون وصوله إلى مستحقيه.

كما تم ضبط محطة لتموين السيارات قام المسئول عنها بالتصرف في كميات كبيرة من المواد البترولية وقدرها 1500 لتر، وتم ضبط ومصادره 1360 علبة سجائر بداخل مخزن سجائر غير مرخص لبيع المسئول بأزيد من السعر الرسمي، واستغلال الأزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

فيما تم ضبط 1850 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، فضلًا عن تحرير 52 محضر إثبات حالة ضد المخابز التي تلاعبت بوزن الرغيف ومواصفاته، وغير الملتزمة بالتعليمات وغلق في مواعيد العمل الرسمية، وعدم وجود ميزان.

كما تم ضبط 5120 رغيفًا مدعمًا قبل بيعه في السوق السوداء بأزيد من 5 قروش سعر الدولة لبيعه في السوق السوداء بـ2 و3 جنيهات، وتحرير 64 محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، وشهادات صحية للمخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.