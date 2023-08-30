أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الصين يعمل بكامل طاقته

بدأت شركة النفط الصينية العملاقة سينوبك تشغيل مصنع إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية في إقليم شينجيانج شمال غرب الصين بكامل طاقته، بعد التغلب على مشكلات تقنية ظهرت عقب تدشينه منذ شهرين.

يعتبر مصنع كوشا للهيدروجين الأخضر الأكبر من نوعه في الصين، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 20 ألف طن سنويا، ويعتمد على استخدام الكهرباء المولدة بالكامل من الطاقة الشمسية لتنفيذ عمليات التحليل الكهربائي للماء والحصول على الهيدروجين الذي يستخدم كمصدر طاقة نظيف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن سينوبيك تقيم مصنعا أكبر للهيدورجين الأخضر في مدينة أوردوس بمنغوليا الداخلية، كما تعتزم إقامة المزيد من المشروعات المماثلة، للاستفادة من توافر المكونات المصممة والمصنعة محليا والتي ستساعد في تطور صناعة الهيدورجين الأخضر بالصين.

وفي وقت سابق أشارت خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة، إلى تأخر مشروعات إنتاج الهيدوجين الأخضر في الصين بسبب عدم وجود مشترين للمنتج غالي الثمن دون وجود دعم حكومي للأسعار، ورغم ذلك تتوقع الخدمة نمو سوق إنتاج الهيدروجين في الصين بما يتراوح بين 50 و60% خلال العام المقبل لتصل إلى 1.7 جيجاوات.