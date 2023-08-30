دراسة: استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة في الاتحاد الأوروبي انخفض في 2023

كشفت دراسة نشرت اليوم الأربعاء أن استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 17% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت خمس من أصل 27 دولة عضو في التكتل (البرتغال والنمسا وبلغاريا وإستونيا وفنلندا)، انخفاضا بأكثر من 30%، وفقا للدراسة التي أجراها مركز أبحاث الطاقة "إمبر".

وفي 11 بلدا آخر، انخفض توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري بأكثر من 20%.

وقال مات إيوين، المحلل في مركز إمبر: "الانخفاض في الوقود الأحفوري هو مظهر من مظاهر عصرنا".

ويرجع التغيير إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الفحم والغاز ، وانخفاض الطلب والتوسع في توليد الطاقة المتجددة ، وفقا للدراسة.

ونمت الطاقة الشمسية بنسبة 13% في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، بينما ارتفع توليد الرياح بنسبة 8ر4%.

ومع ذلك، فإن الزيادة في الطاقة المتجددة لم تكن كافية، حسبما قال إيوين.

وقال: "نحن بحاجة إلى رؤية الطاقة النظيفة تحل محل الوقود الأحفوري بشكل أسرع. هناك حاجة ماسة إلى دفعة هائلة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم اقتصاد مرن في جميع أنحاء أوروبا".