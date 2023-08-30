 بطل جيبوتي يرفض محاولات الزمالك لنقل مباراته إلى القاهرة - بوابة الشروق
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بطل جيبوتي يرفض محاولات الزمالك لنقل مباراته إلى القاهرة

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 5:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 5:39 م

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن محاولات أجريت من جانب بعض الوسطاء والمنتمين إلى القلعة البيضاء من أجل اقناع مسؤولي نادي أرتا سولار بطل جيبوتي بنقل مباراة الذهاب في دور ال٣٢ من الكونفدرالية إلى القاهرة. 

وأجرى الزمالك محاولات لم تكلل بالنجاح، حيث تمسك الفريق الجيبوتي بخوض المباراة على ملعب عزام يونايتد في تنزانيا والذي يستضيف مباريات الفريق في البطولة الأفريقية، حيث عرض الزمالك تحمل نفقات سفر وإقامة أرتا سولار.

وأمام رفض إدارة أرتا سولار للمقترح الزملكاوي شرعت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي في إنهاء إجراءات السفر إلى تنزانيا لخوض المباراة التي تقام يوم ١٦ سبتمبر المقبل.

 


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