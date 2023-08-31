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في لفتة إنسانية، ساهمت قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في نقل مريض يعاني مرض السمنة إلى المستشفى.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تلقت بلاغا مفاده ورود استغاثة لنقل مريض يعاني من مرض السمنة المفرطة مقيم بنطاق قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة، إلى المستشفى.

سرعان ما انتقلت أجهزة الأمن بالجيزة تنسيقا مع الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى مكان والتقابل مع المريض وذويه.

ونجح فرق الإنقاذ البري في إنزاله من الطابق الثالث من مسكنه لصعوبة حركته وحمله لسيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى للعلاج، وأُخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.