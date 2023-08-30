وزيرا خارجية روسيا وتركيا يناقشان الصراعات في أوكرانيا وسوريا وليبيا

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من المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان، غدا الخميس، الاستعدادات للقاء رئيسي الدولتين في موسكو.

وسوف يناقش الوزيران الصراعات الدائرة في أوكرانيا وسوريا وليبيا والقوقاز.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنه من المقرر أن يناقش الوزيران التعاون في مجال الطاقة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلادمير بوتين قريبا.

وأضاف أنه سوف يتم الإعلان عن الموعد الرسمي قريبا.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيسين قد يلتقيان في الرابع من سبتمبر المقبل في منتجع سوتشي بالبحر الأسود.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي أعلن بوتين تعليقه في يوليو الماضي.