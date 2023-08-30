عميد أسنان القاهرة: علاج 1500 مواطن على مدار شهر ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، إن قوافل الجامعة استعانت بمبادرة حياة كريمة، وذلك لمساعدتهم في استهداف الأماكن الأكثر احتياجًا للتواجد الطبي، الأمر الذي زاد من فاعلية القوافل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن القوافل جابت الصف والبدرشين والعياط وإمبابة، لافتًا إلى أن القوافل الطبية طورت من الخدمات المقدمة للمواطنين لتشمل «الخلع والحشو وتنظيف اللثة وعلاج الجير والتوعية للأطفال بتقديم الفرش والمعجون»، بشكل مجاني، لكل المواطنين بمختلف أعمارهم، إلى جانب تقديم دور توعوي للمرضى وتوزيع بعض الأدوية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1500 مواطن مصابون بأمراض الأسنان تم علاجهم بالقوافل، مؤكدًا أن هذا الأمر له دلالة واضحة وهي اهتمام الدولة بصحة المواطن في مختلف التخصصات الطبية.

ونوه إلى أن هناك متابعة بشكل دوري ويومي على كل الحالات، لافتًا إلى أنه في حال احتياج أي مواطن لتلقي العلاج في المستشفى، يحول من خلال كارت دخول قصر العيني أو الشيخ زايد.