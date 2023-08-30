شعبة الذهب: العرض والطلب وراء انخفاض الأسعار مؤخرا

ذكر هاني ميلاد رئيس شعبة العامة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن هناك هبوطًا وتقلبات في أسعار الذهب في الوقت الراهن، في ظل حالة من التذبذب وعدم الاستقرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مساء الثلاثاء، أن السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب الفترة الماضية هو تزايد العرض وقلة الطلب على المعدن الأصفر؛ ما أدى لحدوث انخفاضات في الأسعار.

ولفت إلى أن انخفاض أو ارتفاع أسعار الذهب العالمية، أمر من شأنه التأثير على الأسعار المحلية، بجانب العرض والطلب.

وتوقع هاني ميلاد، انخفاض أسعار الذهب في حالة تراجع معدلات التضخم، وإنتهاء الأزمات العالمية، واستقرار الظروف المضطربة، ولكن أثناء التحديات سيظل سعر الذهب بين الارتفاع والانخفاض.

وشهدت الأيام الماضية تحركات ما بين هبوط وصعود للمعدن الأصفر؛ نتيجة عوامل محلية وعالمية.