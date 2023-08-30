مقرر «استثمار الحوار الوطني»: مصر على أعتاب نهضة صناعية كبرى لتصبح من الدول الرائدة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن حزمة القرارات الصادرة مؤخرا من القيادة السياسية؛ بشأن التوسع في منح الإعفاءات الضريبية والرخصة الذهبية؛ تأتي استجابة لتوصيات جلسات الحوار الوطني في سبيل دعم وتشجيع الصناعة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الثلاثاء، أن مشروعات البنية التحتية التي شيدت على مدار السنوات الأخيرة البنية؛ تضع مصر اليوم على أعتاب تحقيق نهضة صناعة كبرى، معقبا: «مصر النهاردة مستعدة جدًا لنهضة صناعية كبرى؛ لتصبح مصر من الدول الصناعية الرائدة».

وأشار إلى اختصاص اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والتجارة ورئاسة مجلس الوزراء بتحديد الصناعات الاستراتيجية المستهدفة من قرار الإعفاء من الضرائب مدة 5 سنوات؛ لطرحها على المستثمرين وبدء تنفيذ المشروعات، مشددا على ضرورة التركيز على الصناعة وإحلال الواردات واستبدالها بسياسية التصنيع المحلي والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن مستهدف 100 مليار صادرات مصرية؛ حلم سهل المنال بالنظر لما تملكه مصر من البنية والتحتية والموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مشيرا إلى إرسال هيئة التنمية الصناعية عدد 88 صناعة مستهدفة إلى اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين.

وأضاف أن انضمام مصر إلى تحالف البريكس يأتي متوافقا مع قرارات الدولة؛ بشأن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدا أن مجتمع رجال الصناعة أمام فرصة ذهبية للتصدير إلى الدول الصناعية الكبرى للاستفادة من التجمع، منوها أن حجم الصادرات المصرية 3 مليارات في مقابل 25 مليارًا لصالح أعضاء التحالف.