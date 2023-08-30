عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا مع ممثلي الأحزاب، وعددا من قطاعات المجتمع المختلفة من أبناء المحافظة، وأصحاب الكافيهات وروادها والأحزاب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد وقطاعات المجتمع المختلفة، بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء بالمحافظة، ومديري المديريات والهيئات، ولفيف من الأجهزة التنفيذية وشباب الأحزاب، وعدد من قطاعات المجتمع المختلفة.

وفي بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجميع القوى الشبابية من أبناء بورسعيد، معربا عن فخره بمشاركتهم في الحوار الوطني، ووضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، ضمن حرص القيادة السياسية على مشاركة فئات المجتمع في الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار الوطني يستهدف الشباب كونهم قادة المستقبل، مشيرا إلى فخره بالقامات الشبابية.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية اللقاء من أجل التواصل مع أبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مؤكدا النهضة التي شهدتها الدولة المصرية، نتيجة العمل المخلص من القيادات المعنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ، أن جميع المشروعات التي تقوم بها المحافظة تستهدف في المقام الأول عنصر الشباب الذين لديهم القدرة على الابتكار والإبداع، مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة مع جميع أبناء بورسعيد التي تهدف في ‏النهاية إلى رفعة شأن المحافظة الباسلة.

وبين أهمية دور الشباب الفعال ومعرفة أفكارهم وآرائهم البناءة؛ إيمانا من القيادة السياسية بأهمية إشراك الشباب في المشروعات والموضوعات للتعرف على ما يتم على أرض الواقع من أعمال، وأهمية التكاتف ‏من أجل مصلحة الوطن.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، فيلما تسجيليا لتوثيق إنجازات الدولة بعنوان: "كنا وأصبحنا" يعرض الآراء السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أعمال التطوير التي تؤدي إلى نشر الطاقة السلبية واختزال حق الدولة لتحقيق الإنجازات، وجاءت الآراء بانتقادات سلبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ولإعمال التطوير للمناطق العشوائية.

وقدم الفيلم، صور هذه المشاريع قبل وبعد التطوير؛ ليؤكد أن هذه الآراء لا تعيق الدولة عن تحقيق الإنجازات المستمرة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أننا نشهد حاليا معركة وعي، والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي؛ نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة؛ لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

وأكد أهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا إلى أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول.

ووجه بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسئول وله دور في إنجاز خطط التنمية.

وأوضح المحافظ، أن على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة؛ لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

ووجه محافظ بورسعيد، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الشكر على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، وإنجازات الدولة المصرية في المجالات كافة، والنهضة غير المسبوقة، ففي مجال الصناعة شهدت تنمية صناعية جاءت نتيجة إقامة مشروعات عملاقة صناعية، وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، وإقامة المشروعات السياحية المطورة ببورسعيد، وتطوير المنظومة الصحية وعمل التأمين الصحي الشامل، والقضاء على العشوائيات وانشاء مناطق حضارية.

وحرص محافظ بورسعيد، على عقد حوار مفتوح مع جميع الحضور من أبناء بورسعيد، والإجابة على استفساراتهم في العديد من القضايا التي تشغل الشارع البورسعيدي.

واستمع للآراء المختلفة وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية، لافتا إلى أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر، وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة؛ للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في كافة الاتجاهات.

ومن جانبهم، أعرب جميع الحضور، عن سعادتهم باستماع المحافظ لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.

وأشادوا بالنهضة غير المسبوقة في القطاعات كافة، مؤكدين أن الجميع يجب أن يعمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، وضرورة نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع .

وأكد المحافظ، استمرار عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع جميع أبناء بورسعيد خاصة الشباب؛ ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المحافظة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، والاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها، ومناقشه المشكلات على أرض الواقع من أجل علاجها، وتحقيق التطور داخل المحافظة في جميع المجالات والتفكير خارج الصندوق.