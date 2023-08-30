العراق: افتتاح الخط الجوي المباشر بين بغداد ومسقط

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، افتتاح الخط الجوي المباشر بين بغداد ومسقط بسلطنة عُمان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف قوله، إن افتتاح شركة طيران السلام خطها الجوي المباشر بين بغداد ومسقط، يعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن "هذا الخط الجوي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والتبادل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، ويعكس الثقة المتبادلة والرغبة في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين العراق وسلطنة عمان، ويسهل حركة المواطنين والزوار بين العاصمتين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تقترن بتسهيل منح سمات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة السلطنة عن طريق المكاتب التجارية.