الكرملين: الجريمة المتعمدة إحدى الاحتمالات في تحطم طائرة مؤسس فاجنر

قال المتحدث الرسمي باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، إنه لا توجد استنتاجات من التحقيق في تحطم طائرة مؤسس شركة «فاجنر» يفجيني بريجوجين، إلا أن الجريمة المتعمدة من بين الاحتمالات.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، ردا على سؤال بشأن السبب في عدم وجود تحقيق دولي في الحادث.

وكانت وكالة «رويترز» قد قالت، في إشارة إلى الجانب البرازيلي، وشركة تصنيع الطائرات «إمبراير»، إن روسيا لن تجري تحقيقا دوليا في تحطم هذه الطائرة.

وصرح بيسكوف: «الآن الظروف مختلفة، وفي هذه الحالة، فإن الوضع مع تحطم هذه الطائرة مختلف تماما، نظرا لعدم وجود استنتاجات من التحقيق. من الواضح أن هناك روايات مختلفة يجري تداولها، بما في ذلك رواية الجريمة المتعمدة»، وفق شبكة «روسيا اليوم».

ودعا بيسكوف إلى انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق الروسية.

والأسبوع الماضي، تحطمت الطائرة، التي كان على متنها بريجوجين، في منتصف المسافة تقريبا بين موسكو وسان بطرسبرج، في منطقة تفير، في حين تم تشييع جثمانه أمس الثلاثاء.