أمريكا تدعو رعاياها إلى مغادرة هايتي في أقرب وقت

حثت السفارة الأمريكية في هايتي، اليوم الأربعاء، مواطنيها في الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي على المغادرة "في أقرب وقت ممكن".

وحذرت السفارة، في بيان، من تحديات في الأمن والبنية التحتية في وقت أدى فيه تصاعد العنف إلى نزوح الآلاف وزيادة معدل جرائم القتل، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت: "يجب على المواطنين الأمريكيين الموجودين في هايتي مغادرتها في أقرب وقت ممكن عبر وسائل النقل التجارية أو الخاصة"، وحثت على توخي أقصى درجات الحذر.

وأفادت الأمم المتحدة بأن حرب العصابات المتصاعدة في هايتي أسفرت عن أزمة إنسانية مدمرة دفعت نحو 200 ألف شخص في أنحاء البلاد إلى النزوح، وتركت نحو 5 ملايين و200 ألف شخص (نحو نصف سكان هايتي) في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.