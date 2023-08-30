غيب الموت في 30 أغسطس 2006، الأديب نجيب محفوظ عن عمر يناهز 94 عامًا؛ إثر هبوط مفاجئ في ضغط الدم وفشل كلوي تعرض له بغرفة العناية المركزة في مستشفى الشرطة بالعجوزة.

وامتدت رحلة محفوظ الأدبية إلى ما يزيد على 70 عاما، كتب خلالها أكثر من 50 رواية ومجموعة قصصية، فضلا عن مقالات فكرية وفلسفية.

وتنوعت الأعمال الأدبية لمحفوظ، بين الرواية التاريخية بمستهل مشواره، ثم توجهه للواقعية والرمزية، بجانب أعمال ملحمية يأتي على رأسها "الحرافيش".

وخلال شهر وفاة أديب نوبل، نستعرض في 10 حلقات مسلسلة ملامح من سيرة وحياة نجيب محفوظ، بالأيام الأخيرة لشهر أغسطس، تحت عنوان: "المجالس المحفوظية"، وهو المسمى الذي اختاره الكاتب جمال الغيطاني عنوانًا لكتابه الذي لخص سنوات من العمر رافق فيها "محفوظ"، تلميذا وصديقا من أقرب أصدقائه.

- الحلقة الأخيرة:

نختتم حلقات "المجالس المحفوظية" بالحديث عن إحدى التجارب القاسية التي مرّ بها نجيب محفوظ، وهي بداية رحلته المرضية التي كان استمرت لنحو 40 عاما، وكان لها أثر كبير في تغيير نمط حياته، وأوجدت صعوبة لديه في إتمام كتاباته وأعماله الإبداعية.

- سكر بالصدفة !

يقول محفوظ في حوار مع رجاء النقاش: "‏أما مرض السكر فقد أصبت به وأنا على مشارف الخمسين واكتشفته مصـادفة، ففي أحد الأيام قرأت في الصحف إعلانا عن شركة الشرق للتأمين، واتصلت بها هاتفيا لمزيد من التفاصيل عن بوليصة التأمين على الحياة ومزايا هذا التأمين، فجاءني مندوب عن الشركة اسمه فاروق المصري، وطلب مني الذهاب إلى مقر الشركة في اليوم التالي، وعندما ذهبت طلبوا مني الخضوع للكشف الطبي، وتم عرضي على إخصـائي مـرض السكر الدكتور البدري الذي أحالني إلى الدكتور الـمسلماني إخصائي التحاليل الطبية التابع للشركة، وبعد يوم كامل من التحاليل الشاملة المعروفة باسـم "كيرف" علمت أنني مصاب بمرض السكر، وأن نسبته في دمي فوق الـ400، وهذه نسبة مرضية رغم ذلك لم أكن أشعر بأي أعراض".

- طبيب محب للأدب

ويتابع محفوظ: "ونصحني الكاتب الراحل محمد عبدالحليم عبدالله بضرورة العلاج على يد الطبيب الدكتور البدري الذي كان صديقا له، وكان معروفا بحبه للأدب والأدباء، وأخذت في التردد على الدكتور البدري للعلاج".

- نظام قاس

وواصل محفوظ: "اعتدت على الكشف الطبي الدوري 3 مرات في السنة، تقلصت إلى مرة واحدة، ثم امتنعت نهائيا لأنني مللت والحقيقة أن مرض السكر اضطرني لاتباع نظام غذائي قاسِ، ففي الصباح يكون إفطاري عبارة عن قطعة جبن قريش وبسكويت مخصوص لمرضى السكر، بالإضافة إلى فنجان نسكافيه مع قليل من اللبن، أما الغداء فعبارة عن خضار وقطعة لحم وسلطة وربع رغيف، أما العشاء فهو مكون من فول مدمس وعلبة زبادي، وطوال اليوم لا أشرب سوى 3 فناجين من القهوة السادة؛ لأنني لا أتمتع بطعم السجائر دون القهوة، وأحيانا أرتشف من الفنجان رشفة واحدة فقط".

- مفيش فايدة

وأتم محفوظ: "من بين المضاعفات التي سببها لي مرض السكر إصابتي بضعف في السمع، ثم فقدت السمع في أذني اليمنى تماما، وعندما ذهبت للعلاج لدى الدكتور علي المفتي أدركني اليأس من علاجها نهائيا، فقد قال لي: مفيش فايدة !".

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