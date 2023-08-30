انخفاض استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 17% خلال النصف الأول من 2023

كشفت دراسة نشرت اليوم، أن استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة في الاتحاد الأوروبي، انخفض بنسبة 17 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للدراسة التي أجراها مركز أبحاث الطاقة (إمبر)، سجلت خمس من أصل 27 دولة عضو في التكتل (البرتغال والنمسا وبلغاريا وإستونيا وفنلندا)، انخفاضا بأكثر من 30 بالمئة.

وفي نفس السياق، تراجع توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري بأكثر من 20 بالمئة في 11 بلدا آخر.

وأشار مات إيوين، المحلل في مركز إمبر، إلى أن انخفاض استخدام الوقود الأحفوري يعكس تطور العصر الحالي. ويعزى هذا التغيير بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الفحم والغاز، وتراجع الطلب على الوقود الأحفوري، إضافة إلى التوسع في توليد الطاقة المتجددة.

وشهدت الطاقة الشمسية نموا بنسبة 13 بالمئة في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع إنتاج الطاقة من الرياح بنسبة 4.8 بالمئة.

ومع ذلك، لم تكن الزيادة في الطاقة المتجددة كافية، وفقا لما ذكره إيوين. حيث أشار إلى ضرورة تسريع انتشار الطاقة النظيفة لتحل محل الوقود الأحفوري، وأكد على أهمية زيادة الاستثمار في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدعم اقتصاد مستدام في جميع أنحاء أوروبا.