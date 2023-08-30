عز الأسطول: أتمنى إقامة مهرجان القلعة 6 مرات في السنة

أكد الفنان عز الأسطول أن طبيعة حياته فرضت عليه التنوع في الغناء، وهو ما أهله للغناء في احتفالية طريق الكباش، كما أنه درس الغناء التركي والصعيدي ومسألة التنغيم، متابعًا أن مشاركته في مهرجان القلعة هي الأولى.

وتابع الأسطول خلال حواره مع الإعلامية أميرة العادلي على قناة "الحياة"، أنه كان يسعى للغناء في مهرجان القلعة قبل فترة طويلة وتحققت أمنيته في هذه الدورة، مضيفًا أنه كان يتمنى كذلك أن يقام مهرجان القلعة 6 مرات في السنة.

أضاف المطرب أن تغطية قناة الحياة للمهرجان مميزة وسط تجهيزات قوية أدخلت السعادة في قلوب المشاهدين والحضور، متمنيًا المشاركة في المهرجان كل سنة.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الإفتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.