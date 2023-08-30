وكيله: توجعت بعد رفض كولر عرضا ضخما من الدوري السعودي لأجل الأهلي

كشف دينو لامبريتي، وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن أن المدرب السويسري رفض عرضا ضخما من الدوري السعودي للاستمرار مع المارد الأحمر.

وقال لامبريتي خلال ظهوره ببرنامج ملعب أون تايم رفقة الإعلامي أحمد شوبير: «كولر تلقى عرضين من السعودية العرض الأول كان قبل القدوم للنادي الأهلي وحدث بالفعل تواصل رسمي ولكن لم يكون هناك قبول من جانب كولر».

وواصل:"كان هناك عرض آخر وأنا تحدثت مع إدارة الأهلي عن العرض وبالتحديد مع خالد مرتجي وتوجه لدبي من أجل الجلوس معي النادي كان محتاج نوقع على العقد في 48 ساعة".

وأضاف:"لكن رفضنا على الرغم إن المبلغ كان كبير جدا وأنا الأمر توجعت بسببه لأن المبلغ كبير جدا أنا أكثر شخص أتوجع لأن الفارق كان كبير جدا هو صمم على الاستمرار مع النادي الأهلي كان سيصبح أعلى راتب بين المدربين في الدوري السعودي محاولتش اقنعه نهائي تحدثت معه بصدق وبنقرر مع بعض لم أحاول أقناعه أرى معه الجوانب الإيجابية والسلبية".