وزير الخارجية الإيراني يبحث في سوريا العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

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وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى دمشق اليوم الأربعاء.

وقال الوزير الإيراني، في تصريح صحفي لدى وصوله مطار دمشق الدولي: "هدف الزيارة هو بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".