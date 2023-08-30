 وزير الخارجية الإيراني يبحث في سوريا العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإيراني يبحث في سوريا العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 7:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أغسطس 2023 - 7:16 م

وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى دمشق اليوم الأربعاء.

وقال الوزير الإيراني، في تصريح صحفي لدى وصوله مطار دمشق الدولي: "هدف الزيارة هو بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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