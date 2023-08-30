أفغانية تفوز بجائزة السلام العالمية لعام 2023 في السويد

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فازت الأفغانية، نرجس موماند حسنزاي بجائزة السلام العالمية لعام 2023، في السويد.

فقد حاز التزامها الراسخ بحقوق الإنسان على اعتراف عالمي، حيث أظهر إمكانيات الأفراد في إحداث تغيير إيجابي ، حتى في ظل الشدائد.

وأعربت حسنزاي عن امتنانها العميق للتكريم على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، قائلة "أود أن أعرب عن عميق امتناني لشرف حصولي على جائزة السلام العالمية لعام 2023. بكل تواضع، أقبل هذا التكريم المرموق، وأنا ممتنة بصدق لجميع هؤلاء الذين دعموا وساهموا في رحلتي نحو دعم السلام"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وتشمل رحلتها، كفاحا صامدا ضد القمع وعدم المساواة بين الجنسين والظلم والمناداة بحرية التعبير.

وتعد هذه الجائزة إنجازا كبيرا للمرأة الأفغانية، حيث تمثل عامين من الالتزام القوي للتغلب على التحديات في التعليم والمجتمع.

يذكر أن حسنزاي محاضرة سابقة بجامعة كابول ومدافعة عن حقوق الإنسان. وتعترف تلك الجائزة بعملها المتفاني في أفغانستان.