الكرملين يستبعد إجراء تحقيق دولي في تحطم طائرة بريجوجين

استبعدت روسيا إجراء تحقيق دولي في تحطم طائرة خاصة من طراز إمبراير كانت تقل رئيس مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن أن تنضم وكالات أجنبية إلى التحقيق بشأن تحطم الطائرة الذي وقع في 23 أغسطس، وأسفر عن مقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على تقارير عن رفض روسيا السماح للبرازيل بالمشاركة في التحقيق.

يذكر أن مقر شركة إمبراير صانعة الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير يقع في البرازيل.

ولم يتم تحديد سبب تحطم الطائرة رسميا، لكن مراقبين غربيين والعديد من الأشخاص في روسيا يشتبهون سقوط طائرة بريجوجين بسبب وجود عبوة ناسفة على متنها أو أنه تم إسقاطها بصاروخ مضاد للطائرات.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيسكوف قوله: "لجنة تتولى حاليا التحقيق فى الحادث... إنه تحقيق روسي صرف. ليس هناك جانب دولي على جدول الأعمال".

ونفى الكرملين أن يكون له دور في تحطم الطائرة وجدد بيسكوف الحديث عن أن بوتين ليس له أي علاقة بالواقعة، قائلا "فلننتظر النتائج".

وأضاف أن المحققين أخذوا أجهزة التسجيل التي كانت بالطائرة في موقع التحكم بمنطقة تفير.

وتوفي إلى جانب بريجوجين قائد قوات مجموعة فاجنر دميتري أوتكين.