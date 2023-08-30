الاتحاد الأوروبي يتوقع استمرار عمليات فاجنر الروسية في إفريقيا

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تستمر عمليات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في أفريقيا رغم وفاة رئيسها يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة.

وصرح بوريل، للصحفيين بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا، قائلا "أنا على يقين من أنهم سيجدون بسرعة بديلا لزعيم فاجنر الراحل. سيواصلون نشاطهم في أفريقيا لأنهم (يمثلون) الجناح المسلح لروسيا"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن موسكو لا يمكنها إرسال قوات نظامية إلى المنطقة لأن ذلك سيكون أمرا فاضحا للغاية.

وتابع "سيستمرون (فاجنر) في خدمة بوتين وفيما يفعلونه، وهو أمر بالتأكيد لا يساهم في (إحلال) السلام بمنطقة الساحل أو في الدفاع عن الحقوق والحريات بالمنطقة".